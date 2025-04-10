近年来，中国逐步扩大对最不发达国家单边开放。2024年12月1日起，中国给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。老挝天然橡胶、坦桑尼亚蜂蜜、马达加斯加羊肉等一大批来自这些国家的优质产品加速对接中国市场需求，为中国提供更多优质原材料和多样化商品，也推动了相关国家产业发展和民生改善。

中国はここ数年、後発開発途上国に対する一方的開放を徐々に拡大してきた。2024年12月1日からは、国交を結ぶ全ての後発開発途上国からの輸入商品全てに対して関税免除待遇を行っており、中国はゼロ関税措置を実施する初めての発展途上の大国および世界の主要経済国となった。ラオスの天然ゴム、タンザニアの蜂蜜、マダガスカルの羊肉など、ゼロ関税措置対象国から輸出された多くの質の高い製品が中国市場の需要を満たすようになっており、中国に高品質の原材料や多様な商品をより多く提供するとともに、関係国の産業の発展と民生の改善も推進している。