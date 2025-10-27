记者23日从国家邮政局获悉，前9个月，我国邮政行业寄递业务量累计完成1582.6亿件，同比增长15%。其中,快递业务量累计完成1450.8亿件，同比增长17.2%。

国家郵政局が23日に発表したデータによると、中国1-9月の宅配業界の手紙・小包を含む宅配便取扱個数は前年同期比15％増の累計1582億6000万個に達した。このうち、宅配便取扱個数は同17.2％増の累計1450億8000万個となった。

当日，国家邮政局公布邮政行业运行情况。前9个月，我国邮政行业业务收入累计完成13136.3亿元，同比增长7.7%。其中，快递业务收入累计完成10857.4亿元，同比增长8.9%。

1-9月、宅配業界の業務収入は同7.7％増の累計1兆3136億3000万元（1元は約21.4円）だった。うち、宅配便による業務収入は同8.9％増の累計1兆857億4000万元となった。

前9个月，我国同城快递业务量累计完成118.7亿件，同比增长4.3%；异地快递业务量累计完成1301.7亿件，同比增长18.6%；国际/港澳台快递业务量累计完成30.4亿件，同比增长13.7%。

また、同期間の同一都市内の宅配便取扱個数は同4.3％増の累計118億7000万個、都市間は同18.6％増の1301億7000万個で、国際・香港特別行政区・澳門（マカオ）特別行政区・台湾地区向け宅配便は同13.7％増の30億4000万個となった。