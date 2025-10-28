近日，在美国有线电视新闻网（CNN）发布的“全球50种最佳面包”评选榜单，中国烧饼再次入选，与日本咖喱面包、韩国鸡蛋面包、德国黑麦面包、法国长棍面包等共同跻身榜单。

米CNNが先頃発表した「世界のパンベスト50」に、中国の「焼餅（シャオビン）」が今年も選出された。日本のカレーパンや韓国のケランパン、ドイツのプンパーニッケル、フランスのバゲットなども選出されている。

CNN在评选说明中指出，中国烧饼拥有悠久历史传承，以面粉、水、盐等基础食材为原料，经过揉制、发酵、烘烤等传统工艺精心制作而成。掰开点缀着芝麻的酥脆外皮，内里层次柔软分明，麦香醇厚浓郁，是融入中国民众日常生活的经典饮食代表。

CNNは、中国のシャオビンについて、「悠久の歴史を誇り、現在まで継承されてきた。小麦粉や水、塩などを主材料とし、伝統的な技術でこねあげて発酵させ、焼き上げるといったステップを経て、丁寧に作り上げられる。ゴマがまぶされた表面はサクサクで、2つに割ると小麦の風味たっぷりのやわらかい層になっている。中国の人々の生活に溶け込んでいる代表的な食べ物」と紹介している。

其实，烧饼有上千年的历史。从最早的胡饼，到后来的蒸饼、炊饼，这看似平凡的日常美味，装着最朴素的生活滋味，也承载着中国人的情感与记忆。在北京，一个烧饼夹酱肉，配一碗豆汁儿，构成了几代人的味觉记忆；在黄山，小巧的“蟹壳黄”烧饼，曾是徽商远行时的乡愁慰藉……烧饼不仅是一种食物，更代表了一种情结、一种文化。当世界品尝烧饼时，他们尝到的不只是口感，更是一种贴近生活、充满韧性的中国味道。

シャオビンは1千年以上の歴史を誇る。最も古い「胡餅」から、その後登場した「蒸餅」や「炊餅」に至るまで、平凡にも思えるこれらの食べ物は、とても素朴な生活感を漂わせ、中国人の思いや記憶が込められている。北京では、シャオビンに醤肉（醤油ベースのたれで味付けした肉料理）を挟み、緑豆の発酵飲料である「豆汁児」を飲みながら食べるというのが定番。数世代の人々の味の思い出がそこに詰まっている。黄山のカニの形に似ている「蟹壳黄焼餅」はかつて、現在の安徽省を拠点とした商人集団「徽商」が遠くへ出かけた際、それを食べて、故郷を思い出していたという。このようにシャオビンは単なる食べ物ではなく、中国の人々の様々な思いがそこに詰まっており、文化の1つとなっている。世界の人々がシャオビンを食べれば、生活に密着した、活力に満ちた中国の「味」が口に広がることだろう。

2024年2月，烧饼就曾入选"全球50种最佳面包"榜单，展现出中国传统面食的持久魅力与国际认可度。

シャオビンは、2024年2月に発表された「世界のパンベスト50」にも選出されており、中国伝統のパンには永続する魅力があり、世界でも高く評価されていることを示している。