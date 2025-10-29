デジタル人民元の試験運用地域、累計取引額が14兆2000億元に
人民網日本語版 2025年10月29日16:11
長年にわたる着実な推進を経て、デジタル人民元のエコシステムはおおよそ構築され、イノベーション応用とシナリオ構築が深化し続けている。2025年9月末現在、試験運用地域におけるデジタル人民元の累計取引額は14兆2000億元（1元は約21.4円）に達したことがこのほど、中国人民銀行（中央銀行）への取材で分かった。
現在、デジタル人民元の試験運用は17省（自治区・直轄市）の26地域に広がり、卸売・小売、公的サービス、社会ガバナンス、農村振興などの分野で、再現と普及が可能な応用モデルを形成している。25年9月末現在、試験運用地域での累計取引処理件数は33億2000万件に達し、デジタル人民元アプリを通じて開設された個人向けウォレットは2億2500万個に上った。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年10月29日
