外交部发言人郭嘉昆28日主持例行记者会，并回答记者有关美日加强同盟关系的提问。

外交部の28日の定例記者会見で、郭嘉昆報道官が米日同盟の強化に関する質問に答えた。

记者：日美领导人今天进行了会晤，确认将加强日美同盟。中方对此有何评论？

【記者】米日両国の首脳が28日、会談を行い、米日同盟の強化を確認したことについて、中国としてコメントは。

郭嘉昆：亚太地区是和平发展的高地。美日发展双边关系、开展安全合作，应当有助于维护地区和平稳定，而不是相反。

【郭報道官】アジア太平洋地域は平和的発展の重要拠点である。米日による二国間関係の発展及び安全保障協力の実施は、地域の平和と安定の維持に資するものであるべきであり、その逆であってはならない。

由于近代日本军国主义的侵略历史，日本的军事安全动向一直备受亚洲邻国和国际社会高度关注。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。我们敦促日方切实尊重周边邻国的安全关切，深刻反省侵略历史，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

近代の日本軍国主義による侵略の歴史ゆえに、アジア近隣諸国及び国際社会は日本の軍事・安保上の動向を強く注視し続けている。今年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年にあたる。我々は日本に対して、周辺諸国の安全保障上の懸念を的確に尊重し、侵略の歴史を深く反省し、平和的発展路線を堅持し、実際の行動によってアジア近隣諸国及び国際社会の信頼を得るよう促す。