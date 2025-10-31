商務部「中国1-9月の輸入貿易は引き続き安定的に拡大」

商務部（省）の何詠前報道官は30日午後に行われた同部の記者会見で、「中国の輸入商品は国内のニーズにより適したものになり、輸入元もより多様化し、輸入貿易ルートはより円滑になった」と述べた。

何報道官は、「今年第1-3四半期（1-9月）の中国の輸入貿易は引き続き安定的に拡大し、農産物の輸入額は前年同期比2.6％増の571億ドル（1ドルは約153.9円）に上り、電子機器製品は同5％増、ハイテク製品は同8.6％増だった。これと同時に53のアフリカの外交関係樹立国に対する100％品目ゼロ関税措置を積極的に実施し、同期のアフリカ諸国からの輸入は同10.8％増加した」と説明。

何報道官は、「中国国際輸入博覧会をはじめとする既存の展示会を引き続き成功させ、『大市場の共有・中国への輸出』シリーズイベントを革新的に打ち出す。輸入商品の輸入元と地域構造を最適化し、国家輸入貿易促進イノベーションモデルエリアを持続的に育成し、より多くの国・地域との経済貿易協定の協議調印を推進し、『地域的な包括的経済連携（RCEP）協定』を質高く実施する」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月31日