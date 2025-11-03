2025グローバルフィンテック中心都市ランキング　トップ10に中国5都市

北京前沿金融監督管理科学技術研究院は10月29日、2025金融フォーラムの年次総会で「2025グローバルフィンテック中心都市報告」を発表した。

資料写真は「2025年グローバルフィンテック中心都市報告」より。

報告書によると、2025年グローバルフィンテック中心都市トップ50ランキングでは、トップ10都市（ここで言う「都市」は代表的都市・地域を指す。以下同）は上から順に、北京、ニューヨーク、サンフランシスコ（シリコンバレー）、ロンドン、上海、深セン、杭州、シンガポール、香港特別行政区、パリとなり、中国が5都市を占めた。

2025年のグローバルフィンテック競争構造において、引き続きアジアが主導的役割を果たしている。トップ10都市の地域別内訳を見ると、アジアが60％、アメリカ大陸が20％、欧州が20％だった。トップ50都市では、アジアが50％、アメリカ大陸が28％、欧州が20％、アフリカが2％。

サブランキングの2025年グローバルフィンテック中心都市エコシステムランキングでは、トップ10に中国から北京、上海、深セン、香港特区の4都市が入った。

別のサブランキングの2025年グローバルフィンテック中心都市産業ランキングでは、トップ20に中国から北京、上海、深セン、杭州、香港特区の5都市がランクイン。この5都市のフィンテック上場企業は合計121社あり、時価総額は3754億ドル（1ドルは約154.2円）に達した。さらに、大量の資金を調達し非上場のフィンテック企業は328社、資金調達額は累計1080億7000万ドルだった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月3日