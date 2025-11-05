中国新型ディスプレー産業の質の高い発展都市トップ10　トップ3は合肥・深セン・成都

中国電子情報産業発展研究院は3日、四川省成都市で「中国新型ディスプレー産業の質の高い発展指数（2025年）」を発表した。それによると、2024-25年には中国の新型ディスプレー産業が質の高い発展を遂げた都市トップ10のうち、トップ3には合肥、深セン、成都が並んだ。

同指数によると、2024年の中国新型ディスプレー産業の生産額は前年同期比12％増の7400億元（1元は約21.5円）、世界市場でのシェアは49％を超えた。パネル市場でのシェアは55％に達し、材料市場では43％となり、いずれも世界１位だ。

また、同指数によれば、2024-25年における中国新型ディスプレー産業の質の高い発展都市トップ10は順に、合肥、深セン、成都、広州、武漢、北京、厦門（アモイ）、蘇州、重慶、南京となっている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月5日