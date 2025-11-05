HPV疫苗自2025年11月10日正式纳入国家免疫规划，2011年11月10日后出生的满13周岁女孩可以免费接种双价HPV疫苗。这不仅是降低我国宫颈癌疾病家庭负担的关键一步，更是推动全民健康的国家承诺。

子宮頸がんを予防する効果が証明されているヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンが11月10日から、正式に中国の国家免疫計画に組み込まれることになった。2011年11月10日以降に生まれた13歳以上の女児は、無料で2価HPVワクチンを接種することができるようになる。子宮頸がんが中国の国民にもたらす負担を軽減する重要な一歩となるほか、「全ての国民が健康」を目指す国の約束履行が促進されることになる。

接种HPV疫苗，是阻断病毒侵袭、预防宫颈癌的第一道防线。宫颈癌是常见女性恶性肿瘤之一。近年来，我国宫颈癌呈现发病率上升和年轻化的双重趋势。数据显示，2022年，我国宫颈癌新发病例约15.1万例，死亡病例约5.6万例。

HPVワクチン接種は、ウイルスの襲撃を阻止し、子宮頸がんを予防する重要なアプローチとなる。子宮頸がんは、女性では最も罹患する人が多いがんの一つとなっている。近年、中国では、子宮頸がんの罹患率が上昇する傾向があると同時に、若年化が進んでいる。データによると、2022年、中国では約15万1000人が新たに子宮頸がんと診断された。また、約5万6000人が子宮頸がんが原因で亡くなっている。

根据政策，各地将为年满13周岁的适龄女孩免费接种双价HPV疫苗，共接种2剂次，间隔时间半年。

政策では、各地の13歳以上の女児が無料で2価のHPVワクチンを計2回接種することが可能になる。接種1回目と2回目の間隔は半年となる。

国家疾控局卫生免疫司有关工作负责人表示，这将有效提升HPV疫苗接种率，减少不同地区、不同收入群体间的接种率差异，保证目标人群公平地获得预防接种服务，更广泛地保护群众身体健康。

中国国家疾病予防管理局・衛生免疫司の関係責任者によると、無料接種が可能になったことで、HPVワクチン接種率を効果的に高めることができると期待されている。そして、地域や収入が原因による接種格差が縮小し、ターゲット層が平等に接種を受けることができるようになり、さらに多くの人の健康を守ることができるようになると期待されている。

中国疫苗行业协会会长魏树源介绍，我国已上市的国产双价HPV疫苗由两家企业生产，总年产能可达5500万剂，能够满足市场需求，且均通过了世界卫生组织预认证。

中国ワクチン業界協会の魏樹源会長によると、中国ですでに認可されている国産の2価のHPVワクチンは、企業2社が生産しており、年間総生産能力は5500万回本に達し、市場のニーズを満たすことができる。また、これらのワクチンは世界保健機関(WHO)の事前認証を取得しているという。