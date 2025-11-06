中国人民銀行と韓国銀行、二国間通貨スワップ協定を更新
中国人民银行与韩国银行续签双边本币互换协议
人民網日本語版 2025年11月06日09:23
经国务院批准，近日中国人民银行与韩国银行续签双边本币互换协议，互换规模为4000亿元人民币/70万亿韩元，协议有效期五年，经双方同意可以展期。
国務院の承認を経て、中国人民銀行（中央銀行）と韓国銀行（同）はこのほど二国間通貨スワップ協定を更新した。規模は人民元建てで4000億元/韓国ウォン建てで70兆ウォン、協定の有効期間は5年間、双方の合意により延長が可能だ。
双方再次续签双边本币互换协议，有助于进一步深化两国货币金融合作，促进双边贸易便利化，维护金融市场稳定。
両国が再び二国間の通貨スワップ協定を更新したことは、両国の通貨・金融協力をさらに深化し、二国間貿易の円滑化を促進し、金融市場の安定維持に寄与するものだ。
注目フォトニュース
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn