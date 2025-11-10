11月9日晚，第十五届全国运动会开幕式在广东奥林匹克体育中心举行在澎湃激昂的乐曲声中，全运会会旗、第十五届全运会会旗和由16名旗手组成的会旗方阵入场。裁判员代表方队接着入场。紧随其后的是37个代表团精神抖擞的运动员代表，他们分别来自各省、自治区、直辖市，香港特别行政区、澳门特别行政区，新疆生产建设兵团以及3个行业体育协会。

第15回全国運動会（全運会）の開会式が9日夜、広東省広州市にある広東オリンピックスポーツセンターにおいて、心を揺さぶられる壮麗な音楽の中で開催された。まず方形に並んだ16人の旗手が全運会の会旗と第15回全運会の会旗を掲げて入場し、続いて37の代表団の選手代表たちが入場した。彼らはそれぞれ省・自治区・直轄市と、香港特別行政区、澳門（マカオ）特別行政区、新疆生産建設兵団、および3つの業界体育協会の代表となる。

开幕式上以《圆梦未来》为主题的文体展演由“同根同源”“同心同缘”“同梦同圆”3个篇章组成，创新运用体育元素、艺术手段和前沿科技，生动诠释了本届全运会“激情全运会，活力大湾区”的主题。

開会式では「夢をかなえる未来」をテーマとした文化スポーツパフォーマンスが行われた。「同根同源」、「同心同縁」、「同夢同円」の3プログラムで構成されたパフォーマンスは、スポーツ要素、芸術的アプローチ、先端テクノロジーを革新的に応用し、今回の全運会のテーマである「激情たぎる全運会、活力あふれる大湾区」を生き生きと体現するものとなった。

第十五届全运会将于11月21日闭幕，共有1.4万多名运动员参加竞技比赛项目，约1.1万名群众运动员参加群众赛事活动。

第15回全運会は11月21日まで開催される。会期中に選手約1万4000人が各競技に出場するほか、一般のスポーツ愛好者約1万1000人が一般向け競技イベントに参加する予定だ。