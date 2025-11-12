中国のマイクロドラマ、1-8月の海外売上高が前年比194.9％増

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

浙江省杭州市で11月11日に発表された「中国マイクロドラマ業界発展白書(2025)」によると、今年1-8月期、海外市場における中国マイクロドラマの売上高が前年同期比194.9％増の15億2500万ドル（1ドルは約154.3円）に達した。

白書によると、今年1-8月期、中国のマイクロドラマアプリの一人当たりの1日平均使用時間は120.5分だった。ここ2年のロング動画アプリの1日平均使用時間の推移から判断すると、マイクロドラマアプリの使用時間は、ロング動画アプリをすでに超えている可能性がある。

技術革新の面を見ると、中国のアニメーションショートフィルムやAI実写ドラマが急成長している。中国のAI実写ドラマは2024年下半期（7-12月）にカギとなるブレイクスルーが実現し、カバー範囲が広く、構造が鮮明なユーザーの基礎がすでに築かれている。一般的なAI実写ドラマのコストは、1分当たり約1000元（1元は約21.7円）ほどに抑えられている。一方、ハイレベルなAI実写ドラマは、演算能力や人件費が重なり、コストは1分当たり2-5万元になっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月12日