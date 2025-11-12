日前，在山西省阳泉市矿区大村村一处乡村小道边，当地地质灾害防治中心工作人员发现了一批珍贵的远古植物化石。经中国科学院南京地质古生物研究所专家鉴定，这些化石为二叠纪时期铲叶属的远古银杏植物，距今约2.8亿年，比侏罗纪广泛存在的银杏化石更为古老。

山西省陽泉市鉱区の大村村にある農村の小道脇でこのほど、現地の地質災害対策センターの職員が貴重な古代植物の化石群を発見した。中国科学院南京地質古生物研究所の専門家による鑑定の結果、これらは二畳紀に生息していた古代イチョウ植物の化石であり、現在からおよそ2億8000万年前のもので、ジュラ紀に広く分布していたイチョウ化石よりもさらに古い時代のものだと判明した。

依据《中国银杏植物大化石记录》和《中国古生物植物》等资料，在地球历史上，银杏植物最早出现在二叠纪时期。

「中国イチョウ植物大型化石記録」および「中国古生物植物」などの資料によると、地球上でイチョウ植物が最初に出現したのは二畳紀だ。

这一发现为深入研究银杏植物的演化发展提供了珍贵的实物资料，也为揭示二叠纪时期气候环境变迁带来的物种演替提供了关键实物证据。

今回の発見は、イチョウ植物の進化と発展に関する研究を深めるための貴重な実物資料を提供するとともに、二畳紀時代の気候変動に伴う生物種の変遷を解明するうえで重要な実証的証拠となる。