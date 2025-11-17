中国文化・観光部が「日本への旅行を当面避けるように」と注意喚起

中国外交部(外務省)は14日、「今年に入り、日本の社会・治安状況は不安定な状況にあり、中国人を対象とした犯罪が多発し、在日中国人が襲撃される事件が相次いでいる。一部の事件は依然として未解決で、中国人が日本で過ごす安全環境が悪化し続けている」としたほか、「日本の指導者が先ごろ、台湾に関する露骨な発言を行い、中日の人的交流の雰囲気が著しく悪化し、在日中国人の安全に重大なリスクが生じている」と注意を呼びかける通知を発表した。

これに続き、中国文化・観光部 (省)も中国人に対して、「日本への旅行は当面避けるように」としたほか、「既に日本に渡航した中国人観光客は、治安情勢に細心の注意を払い、安全意識と身を守る意識を高め、自分の身を守るように」と注意喚起し、「もし、緊急事態に遭遇した場合は、在日本中国大使館・領事館に直ちに助けを求めるように」と呼びかけた。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月17日