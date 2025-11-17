月の「特産品」から「鉄さび」を発見

中国の研究チームはこのほど、月探査機「嫦娥6号」が持ち帰った月の裏側にある南極—エイトケン盆地から採取した月サンプルを分析した結果、月科学研究における重要なブレイクスルーを達成した。大型衝突イベントによって生成されたマイクロメートルサイズの赤鉄鉱（α-Fe₂O₃）と磁赤鉄鉱（γ-Fe₂O₃）の結晶を初めて確認した。

研究では、極度の還元環境下にある月面において、赤鉄鉱のような強い酸化性物質が存在することをサンプル分析により初めて実証し、月の酸化還元状態と磁気異常の成因を解明した。今回の成果は、今後の月科学研究に重要な科学的根拠を提供し、月の進化史に対する理解をさらに深めることが期待されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月17日