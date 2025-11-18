中国語検定「HSK3.0」が発表　中国語学習の新たな基準を定義

「2025年世界中国語会議」が11月14日から16日までに北京で開催され、160以上の国と地域の教育当局、国内外の大学関係者、中国駐在の外交官など、約5000人が参加した。

会期中、教育部（省）中外言語交流協力センターが中国語検定「HSK3.0」を発表した。「HSK3.0」では、レベル別の試験とレベルを跨ぐ試験を組み合わせ、中国語レベルを従来の6段階から9段階へと増やし、HSK7〜9級試験ではレベルを跨いで「3つのレベルに1つの試験で対応する」試験方法を追加した。また、複数の中国語学習用デジタル・スマート・プラットフォームも発表した。

現在、中国語は86ヶ国の国民教育システムに組み込まれており、海外の中国語学習者・使用者は累計2億人を超える。中国語コンテスト「漢語橋」には、これまでに160以上の国と地域から延べ180万人を超える青少年が参加した。

教育部中外言語交流協力センターの統計によれば、今年上半期のHSK有料受験者人数は41万人を超え、前年同期比で約20％増加した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月18日