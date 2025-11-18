11月14日至16日，2025世界中文大会在北京举行。来自160多个国家和地区的教育主管部门、中外高校负责人与驻华使节等近5000人参与大会。

「2025年世界中国語会議」が11月14日から16日まで北京で開催され、160以上の国と地域の教育当局、国内外の大学関係者、中国駐在の外交官など、約5000人が参加した。

今年世界中文大会期间，教育部语合中心发布了中文水平考试HSK3.0版，将分级考试和跨级别考试融为一体，中文等级从此前的6个等级升级为9个等级，增加跨级别“一卷三试”的HSK7至9级考试。同时推出多个中文学习数智平台。

会期中、教育部（省）中外言語交流協力センターが中国語検定「HSK3.0」を発表した。「HSK3.0」では、レベル別の試験とレベルを跨ぐ試験を組み合わせ、中国語レベルを従来の6段階から9段階へと増やし、HSK7〜9級試験ではレベルを跨いで「3つのレベルに1つの試験で対応する」試験方法を追加した。また、複数の中国語学習用デジタル・スマート・プラットフォームも発表した。

目前，中文已被86个国家纳入国民教育体系，国际中文学习者和使用者累计超2亿人。“汉语桥”系列中文比赛累计吸引160多个国家和地区的180多万名青少年参与。

現在、中国語は86ヶ国の国民教育システムに組み込まれており、海外の中国語学習者・使用者は累計2億人を超える。中国語コンテスト「漢語橋」には、これまでに160以上の国と地域から延べ180万人を超える青少年が参加した。

据教育部语合中心统计，今年上半年，付费报考中文水平考试HSK的人数超41万人，比去年同期增长近20%。

教育部中外言語交流協力センターの統計によれば、今年上半期のHSK有料受験者人数は41万人を超え、前年同期比で約20％増加した。