中国のパンダ「辰星」と「暁月」がマレーシアに到着

中国ジャイアントパンダ保護研究センターのジャイアントパンダ「辰星(チェンシン)」と「暁月(シャオユエ)」が今月18日夜、マレーシアのクアラルンプール国際空港に到着した。2頭はマレーシアで10年間飼育されることになっている。

中国ジャイアントパンダ保護研究センターによると、2頭はいずれも2020年生まれ。オスの「辰星」はがっちりした体型で、外向的で活発な性格。一方、メスの「暁月」はふっくらとまるみのある体型で、温厚な性格だという。

2頭はマレーシア到着後、まず隔離され、健康モニタリングが終わり、現地の暮らしに慣れるのを待って、来年初めに正式な歓迎セレモニーが開催される予定だ。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月19日