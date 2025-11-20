海南島全域で関税をゼロにする「封関運営」開始まであと1ヶ月
人民網日本語版 2025年11月20日10:46
海南自由貿易港では、12月18日から海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」が正式に始まる。2020年から段階的に進められてきた海南自由貿易港の設置は、スタートしてから順調に進展を続け、間もなく「封関運営」という新たな段階へと入ることになる。海南省は今、中国の対外開放の新たな第一線となっている。
税関総署は今月18日の取材に対して、海南自由貿易港における「封関運営」を計画通りスタートさせるべく、税関の各項目の監督・管理業務の準備がほぼ整っていることを明らかにした。「封関運営」はソフト面でもハード面でも準備がすでに整っているという。
（編集KN）
「人民網日本語版」2025年11月20日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn