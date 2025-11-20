2022年1月12日、暁暁（上）と蕾蕾（下）が日本東京上野動物園で遊んでいる様子。（写真提供・東京動物園協会）

目前，日本国内仅有2只大熊猫，分别为东京上野动物园的“晓晓”和“蕾蕾”。

現在、日本国内で飼育されているパンダは、東京上野動物園の「暁暁(シャオシャオ)」と「蕾蕾(レイレイ)」の2頭のみとなっている。

今年6月，在外交部新闻发布会上，日本媒体曾透露，明年2月东京上野动物园的两只大熊猫将回到中国，到那时日本全国将没有大熊猫。

今年6月、中国外交部(外務省)の記者会見において、日本メディアの記者が、来年2月には「暁暁」と「蕾蕾」が中国に返還されることになっており、そうなれば日本からパンダがいなくなるという点に言及していた。

辽宁大学日本研究中心客座教授陈洋表示，如果目前中日紧张局势持续，中方可能不再向日本租赁新的大熊猫，日本将面临全国没有大熊猫的情况。

この件に関し、遼寧大学日本研究センターの陳洋客員教授はこのほど、「現在の中日関係の緊張局面が今後も続けば、中国が日本に新たなパンダを貸与することは恐らくないだろう。そのため、日本からパンダはいなくなるだろう」との見方を示した。