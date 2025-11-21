「中華老字号」企業の2024年売上高は2兆元超　海外では500億元超

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

2024年に「中華老字号（中国政府が認定した老舗）」企業は売上高が2兆元（1元は約22.1円）を超え、利益が3500億元以上、海外での売上高が500億元を超え、力強く大きな市場価値とブランド力を示したことが20日、商務部（省）が同日に開催した定例記者会見への取材で分かった。

第8回中国国際輸入博覧会の会期中に発表された「中華老字号年度発展報告」によれば、現在、全国の中華老字号企業1450社は全体として好調な発展を遂げており、ブランドの平均存続期間は145年超、創業100年以上の老舗が6割超、保有する各種の無形文化遺産は1200件を上回る。これらの老舗企業は国民経済の7分野・32産業に分布し、消費の促進、産業の高度化、文化の牽引などの面で重要な役割を発揮している。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月21日