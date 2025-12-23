中央軍事委員会が上将昇進式開催、習近平中央軍事委員会主席が命令状を授与

中央軍事委員会は22日、北京市の八一大楼で上将昇進式を行った。習近平中央軍事委員会主席が出席し、上将に昇進した楊志斌・東部戦区司令官と韓勝延・中部戦区司令官に命令状を授与し、祝意を表した。新華社が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月23日