中央軍事委員会が上将昇進式開催、習近平中央軍事委員会主席が命令状を授与

人民網日本語版　2025年12月23日14:01
中央軍事委員会は22日、北京市の八一大楼で上将昇進式を行った。習近平中央軍事委員会主席が出席し、上将に昇進した楊志斌・東部戦区司令官と韓勝延・中部戦区司令官に命令状を授与し、祝意を表した。新華社が伝えた。（編集NA）

