中央軍事委員会が上将昇進式開催、習近平中央軍事委員会主席が命令状を授与
人民網日本語版 2025年12月23日14:01
中央軍事委員会は22日、北京市の八一大楼で上将昇進式を行った。習近平中央軍事委員会主席が出席し、上将に昇進した楊志斌・東部戦区司令官と韓勝延・中部戦区司令官に命令状を授与し、祝意を表した。新華社が伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月23日
注目フォトニュース
関連記事
- 中央軍事委員会が上将昇進式開催、習近平中央軍事委員会主席が命令状を授与
- 中央軍事委員会が上将昇進式、習近平中央軍事委員会主席が命令状授与
- 習近平中央軍事委員会主席が「軍隊の戦争以外の軍事作戦の綱要（試行）」を公布
- 「軍人略綬管理規定」発布 習近平中央軍事委員会主席が発布命令に署名
- 中央軍事委員会が上将昇進式、習近平中央軍事委員会主席が命令状授与
- 中央軍事委員会上将昇進式開催、習近平中央軍事委員会主席が命令状授与
- 中央軍事委員会が上将昇進式開催、習近平中央軍事委員会主席が命令状を授与
- 中央軍事委員会が上将昇進式、習近平中央軍事委員会主席が命令状を授与
- 中央軍事委員会が上将昇進式、習近平中央軍事委員会主席が命令状授与
- 中央軍事委員会上将昇進式、習近平中央軍事委員会主席が命令状授与
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn