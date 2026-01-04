米のベネズエラ軍事攻撃に対し外交部「断固として反対」

外交部報道官は、米国のベネズエラに対する軍事攻撃に関する記者の質問に答えた。

【記者】報道によれば、米国はベネズエラに対して軍事攻撃を実施したという。トランプ米大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に、「米国はベネズエラとその指導者マドゥロ氏に対する大規模攻撃を成功裏に実施した。マドゥロ氏とその妻は身柄を拘束され、国外に移送された」と投稿した。これについて中国のコメントは。

【報道官】米国が主権国家に対して強引に武力を行使し、さらに一国の大統領に手を出したことについて、中国は深く驚愕し、これを強く非難する。米国のこのような覇権的行為は、国際法に深刻に違反し、ベネズエラの主権を侵害するとともに、ラテンアメリカ・カリブ海地域の平和と安全を脅かすものだ。中国はこれに断固として反対する。我々は米国に対し、国際法及び国連憲章の趣旨と原則を遵守し、他国の主権と安全保障を侵害する行為を直ちに停止するよう強く促す。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年1月4日