早咲きの桜が満開を迎えている武漢東湖桜花園（3月1日撮影・何宇欣）。

3月1日，武汉东湖樱花园宣布开园，武汉进入一年一度的赏樱季。作为“世界著名赏樱胜地”之一，东湖樱花园总面积约550亩，园内共栽植樱花上万株，早、中、晚樱品种无缝衔接，为游客提供持续一个多月的赏樱期。

湖北省武漢市の東湖桜花園が3月1日に開園を発表した。武漢市は1年に一度の花見シーズンに突入している。世界的にも桜の名所として知られている東湖桜花園の総面積は約36.67ヘクタールで、園内には1万本以上の桜が植えられている。早咲き、中咲き、遅咲きの桜が順次開花シーズンを迎えるため、1ヶ月以上にわたり美しい桜を楽しむことができる。

目前，园内早樱已次第开放，春意渐浓，盛放的早樱品种包括楚天红日、楚天霞光、云南早樱等。其中，“楚天霞光”和“楚天红日”是武汉市园林科学研究院自主培育的“楚樱”品种，花期早、适应性强，是武汉地区开花最早的早樱品种之一。

園内では早くも「楚天紅日」や「楚天霞光」、「雲南早桜」といった早咲きの品種の桜の花が満開になっており、春のムードが漂っている。なかでも「楚天霞光」と「楚天紅日」は武漢市園林科学研究院が独自に育成した「楚桜」系の品種で、他の品種と比べて早い時期に花を咲かせるほか、適応能力が高く、武漢で最も早い時期に花を咲かせる桜の品種の一つとなっている。

“没想到年还没过完，就赶上这么好的景致。”来自湖南的游客张女士一边用手机拍照一边笑着说，“发了个朋友圈，朋友都问这是哪里，我告诉他们，武汉的春天已经上线了。”

湖南省から来た女性の張さんは、「まだ春節が明けたばかりなのに、こんなに美しい景色を見ることができるなんて」と、スマホで写真を撮影しながら笑顔で話し、「微信（WeChat）のモーメンツに写真をアップしたら、たくさんの友達から『これはどこ？』と聞かれた。それで、『武漢にはもう春が訪れている』と伝えた」という。

目前，东湖樱花园开放时段为每日7:00至18:00，后续将进一步开放夜游。今年开园较去年提前近一周，武汉樱花为何开得早？湖北省气象服务中心高级工程师谭静介绍，樱花开花时间受冬季气温影响较大，尤其是开花前30天的累积温度。今年2月平均气温高于常年，暖冬天气是花期提前的主要原因。

東湖桜花園の営業時間は毎日午前7時から午後6時までとなっており、今後は夜桜も楽しめるようになる計画だ。今年は昨年より約1週間早く開園したが、武漢の桜の開花がこれほど早くなっているのはなぜなのだろうか？湖北省気象サービスセンターのシニアエンジニア・譚静氏によると、桜の開花時期は冬の気温と大きな関係があり、特に開花前30日の積算温度が重要になる。今年は2月の平均気温が例年より高く、暖冬だったことが開花時期が早まった主な原因という。