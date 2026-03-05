中国2月の製造業PMIは49％

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国国家統計局は3月4日、春節連休（2月17日から21日まで）などの要因の影響を受け、2月の製造業購買担当者景気指数（PMI）が49.0％となり、前月比0.3ポイント低下したと発表した。

国家統計局サービス業調査センターの霍麗慧・首席統計師は、「過去のデータから見ると、春節の月はPMIは変動が生じることが多い。特に今年は春節連休が例年より長く、かつ2月中下旬に重なったため、企業の生産・経営活動に一定の影響があり、製造業市場の活発度は全体としてやや低下した」と説明した。

製造業の景気水準に変動があったものの、企業の先行き見通しは依然として前向きだ。2月の生産・経営活動予想指数は前月比0.6ポイント上昇の53.2％となり、製造企業は春節後の市場に対する信頼感を高めている。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年3月5日