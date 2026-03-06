「バイタリティ」を定義できる都市とはどんな都市なのだろうか？

バイタリティある上海では、洋山港でガントリークレーンが日夜問わず作業を進め、金融街の陸家嘴にある大型電子掲示板では、取引の様子がリアルタイムで表示され、テクノロジーイノベーションパークでは、 イノベーション創出の火花がほとばしっている。街中は西洋と中国の文化がコラボレーションして活気あふれるムードを醸し出し、15分生活圏が実現して便利で快適な暮らしが営まれ、旧市街でも各世帯にトイレが設置され、住民が快適な生活ができるようになり、数え切れないほどの人々が目標に向かって奮闘し、前進し続けている。

上海市人民政府新聞弁公室と人民網・上海チャンネルが共同で制作し、3月6日に公開したショート動画「バイタリティ溢れる都市・上海」は、マルチな次元から「バイタリティ」を定義する都市・上海を紹介している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月6日