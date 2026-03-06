中国製造業の付加価値額は16年連続で世界トップ

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。国務院の李強総理が行った政府活動報告によると、過去5年間に、科学技術イノベーションと産業イノベーションが新たなブレークスルーを達成し、社会全体の研究開発（R&D）費の年平均増加率は10％となり、人口1万人あたり高価値発明特許保有件数は16件に達した。また、一連の重大な意義を持つ重要コア技術の難関が攻略され、製造業の付加価値額は16年連続で世界一の座を保ち、産業チェーン・サプライチェーンのレジリエンスと安全レベルが安定的に上昇した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月6日