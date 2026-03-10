大自然と人情味溢れる文化をじっくり楽しめる貴州省

2025年に貴州省桐梓県で開催された芸術ショーイベントの様子（撮影・陽茜）。

貴州旅行の人気が近年、高まり続けている。気候は過ごしやすく、生活関連のインフラも整っており、文化系アクティビティも豊富であるため、駆け足の旅行ではなく、心安らぐ充実してゆったりした滞在型の旅を楽しむ人が増えている。人民網が伝えた。

今月6日に開かれた全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）の貴州代表団開放グループ会議において、貴州省の中長期滞在型観光産業の発展の強みが紹介された。

上空から撮影した六盤水市の野玉海国家級観光リゾート（撮影・涂敏）。

貴州省にはまず過ごしやすく、爽やかな気候という強みがある。中国各地がうだるような暑さとなる真夏の時期でも、同省の平均気温は23度を保ち、省のほとんどの地域が絶好の避暑地となる気候に恵まれている。

またまるで絵画のような美しい自然の景色も同省の代名詞となっている。標高は適度で、美しい自然が織りなす景色を同省の各所で目にすることができる。古い街並みが残る青岩古鎮や侗（トン）族の集落・肇興侗寨、有名な茅台酒の産地・茅台鎮といった文化・観光ランドマークの人気も高まり続けている。さらに山地のアウトドアスポーツやバンジージャンプ、「世界一の高さ」を誇る花江峡谷大橋、農村バスケットボールリーグ「村BA」といった充実した業態を誇る同省では、山や川、湖といった大自然だけでなく、スポーツも存分に楽しむことができる。

上空から撮影した肇興侗寨（撮影・陽茜）。

そしてその人情味も人々を魅了するベースとなっている。貴州料理は独特の味わいがあり、自ら一派を成し、舌が痺れるような辛さと、唐辛子のヒリヒリする辛さをミックスさせた癖になる味わいがその特徴。酸味と辛さで癖になる魚料理の酸湯魚、麺料理の腸旺麺や牛肉粉といったご当地グルメが人々の人気を集めている。貴州の山や水に育まれた美酒や茶のほか、近年はスペシャルティコーヒー、クラフトビール、新ティードリンクの人気も高まりつつある。

多彩で奥深い文化も強みとなっている。明代の儒学者・王陽明は貴州の竜場で道を悟り、「知行合一」と「致良知」は世界に影響を与える東洋の知恵となっている。

中国陽明文化園（撮影・陽茜）。

観光客がさらに楽しく遊び、ヘルシーな料理を食べ、楽しく宿泊できるよう、貴州は今後も業態をさらに充実させ、品質を高め、サービスを最適化していく計画だ。貴州は、観光客に「ずっとここにいたい」と思ってもらえることを目指している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月10日