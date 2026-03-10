上海市宝山区の顧村公園で3月9日から4月9日まで開催される2026年上海桜祭り（撮影・王初）。

2026年上海樱花节将于3月9日至4月9日在上海宝山区顾村公园举行。本届樱花节以“樱花+”融合赋能为核心，打造一场集文旅、体育、商业、艺术、邮轮等于一体的春日盛会。

上海市宝山区の顧村公園で3月9日から4月9日まで2026年上海桜祭りが行われる。今回の桜祭りでは、「桜＋」の融合によるエンパワーメントを中心として、文化観光・スポーツ・商業・芸術・クルーズなどを一体化させた春の盛典が作り上げられている。

本届樱花节首创“景随花移”夜樱模式，点亮全时段赏樱体验。公园将根据早樱与中晚樱的花期进程，动态调整光影布景与延时开放区域，确保游客在整个樱花节期间，任意时段到访都能邂逅沉浸式夜樱盛景。

今回の桜祭りでは花の開花に合わせて景観を動かす「景随花移」夜桜モードが初めて導入され、全時間帯での花見体験を実現している。公園側は、早咲きから中、遅咲きの桜まで、それぞれの開花状況に合わせ、ライトアップの演出や夜間開放エリアを動的に調整していく。これにより、来園客が桜祭りのどの時期に訪れても、没入感溢れる夜桜の絶景を楽しむことができるようになっている。

本届樱花节期间，公园门票仍实行平日票价20元/人，军人、老人、残疾人等可按公园旅游景点价格管理规定享受优惠政策。夜间赏樱票价为10元/人，60至64周岁老人凭有效身份证件8元/人，军人、65周岁及以上老人、残疾人等按相关规定享受免票政策的人群亦可免费入园。

桜祭り期間中の入園料は、通常時と同じく平日20元で、軍人・高齢者・障がい者などは規定に基づき割引料金が適用される。夜桜鑑賞用チケットは10元、60～64歳の高齢者は有効な身分証を提示すると8元、軍人や65歳以上の高齢者、障がい者など入園料無料が適用される人々は、無料で入園できる。