针灸、八段锦、艾草泡脚……当前，中医养生、问诊正成为Z世代的新时尚。“中医药是中华民族的瑰宝，几千年来一直在传承和发展。对中医感兴趣的年轻人越来越多，古人智慧正焕发新活力。”全国政协委员、河北中医药大学校长郭毅说，从学校这几年的招生情况来看，中医等专业报考学生逐年增多。

鍼灸や健康気功法の八段錦、ヨモギの湯で足湯、中医学に基づくヘルスケア、「問診」などが現在、中国の「Z世代」の間で新たなトレンドとなっている。全国政協委員である河北中医薬大学の郭毅学長は、「中医薬は中華民族の貴重な宝。数千年にわたり伝承され、発展し続けてきた。中医学に関心を持つ若者が増えており、昔の人の知恵が今、新たな活力を発揮している。当大学のここ数年の新入生募集状況を見ると、中医学などの学科を志望する学生が年々増加している」とした。

郭毅注意到，中医药不仅在国内受到广泛欢迎，还在海外“出圈”了。中医已成为我国对外交流合作的一张亮丽文化名片。”郭毅说，2019年，河北中医药大学就与巴西戈亚斯联邦大学合作，创办了中医孔子学院，学院中方院长由河北中医药大学的教师担任，探索打造“中文+中医药”的特色融合模式。两校联合共建了中医诊疗中心，合作培养护理专业硕士研究生，服务当地需求。

郭学長によると、中医薬は中国で幅広く人気を集めているだけでなく、海外でも人気となっており、「中医学は中国の対外交流・協力における輝かしい文化的名刺となっている。2019年、当大学は、ブラジルのゴイアス連邦大学と協力し、『中医孔子学院』を創設した。同学院の中国側の院長は、当大学の教員が務めており、『中国語+中医薬』という特色ある融合スタイル構築を模索している。両大学は中医学診療センターを共同で設置し、修士課程でケアを専攻する大学院生を共同で育成し、現地のニーズを満たすよう取り組んでいる」とした。

中医孔子学院成立后，当地群众了解、学习中国文化多了一扇窗口。“我们连续3年组织中医名师在当地开展巡诊、讲座等，每次参加的民众都很多。”郭毅介绍。

「中医孔子学院」は、現地の人々が中国文化に触れ、学ぶ窓口となっている。郭学長によると、「3年連続で、優れた中医学医師が現地で巡回診療と講習などを展開するよう企画している。毎回、たくさんの現地の人々が参加している」という。

为了更好推广、弘扬中医文化，郭毅在国内外进行了深入调研，发现许多外国人希望了解更多中医知识，但学习中存在一定语言障碍。

中医学文化をさらに普及・発揚するために、郭学長は中国国内外において、踏み込んだ調査を行ったところ、多くの外国人がさらに多くの中医学に関する知識を学びたいと希望しているものの、学習において言語が障害となっていることが分かったという。

如今，河北中医药大学正策划编写中医药外文教材。“希望通过编写教材，更精准地表达、传播中医药文化，让更多对中医药感兴趣的外国人看得懂、学得明白。”郭毅说。他建议，搭建来华学习中医与临床实践平台，加大对海外青年的吸引和培养力度，助力中医药更好“出海”。

河北中医薬大学は現在、中医薬の外国語教材制作を計画している。郭学長は、「教材を通して、中医薬文化をより正確に表現し、伝えたい。外国人が中国に来て、中医学を学習したり、臨床・実践に参加したりできるプラットフォームを構築し、さらに多くの海外の青年に興味を持ってもらい、育成を強化できるようにすることで、中医薬をさらに優れた形で海外に発信できる」との見方を示した。