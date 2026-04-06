卓球シングルスの国際大会　孫穎莎が3連覇、王楚欽が初優勝

写真提供・新華社

「ITTF（国際卓球連盟）男女ワールドカップマカオ2026」は5日、澳門（マカオ）特別行政区の銀河総芸館（ギャラクシーアリーナ）で決勝戦が行われた。女子シングルスは中国人同士で戦われ、孫穎莎選手が4対1で王曼昱選手に勝ち、3連覇を達成した。男子シングルスは中国の王楚欽選手が第7セットまで戦うフルセットマッチの末に勝利し、シングルスでのワールドカップ初優勝となった。新華社が伝えた。

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男子決勝は王楚欽選手と日本の松島輝空選手が対戦した。松島選手は第1セットを11対9で先取。第2セットはスコアがリードし合う展開になったが、王選手が松島選手のセットポイントをことごとくしのいで、最終的に18対16のスコアで勝利した。第3セットは王選手が8対2でリードしながらたびたび追いつかれたが、タイムアウトを挟んで11対8でこのセットを取った。続く第4セット、第5セットは松島選手が連取し、王選手はセットカウント2-3で劣勢に立たされた。第6セットになると王選手は着実な戦術により11対4で勝利し、試合を最終セットに持ち込んだ。最終セットは王選手が逆転してリードし、10対5でマッチポイントを迎えると、松島選手は3点を返すなど健闘したが、王選手がプレッシャーに耐え抜いて最終的に勝利を収め、優勝した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月6日