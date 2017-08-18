週間時事用語（靖国神社参拝、731部隊、ドキュメンタリー『二十二』など）

参拜： 参拝（さんぱい）

例文：

（中）又是一年“8.15”，不愿意看到的是日本政坛的各路政客去参拜靖国神社。

（日）今年もまた8月15日がやって来た。見たくないのは、日本政界のさまざまな政治家が靖国神社に参拝に行く光景である。

人体实验： 人体実験（じんたいじっけん）

惨无人道： 残虐非道（ざんぎゃくひどう）

例文：

（中）第二次世界大战期间，侵华日军对中国人民发动了令人发指的细菌战，进行了惨无人道的人体活体实验，犯下了反人类的滔天罪行。

（日）第2次世界大戦時、中国を侵略する旧日本軍は中国の人々に対して細菌戦を実施し、残虐非道な人体実験を行ない、反人類の途方もない大罪を犯した。

军国主义： 軍国主義（ぐんこくしゅぎ）

例文：

（中）中方敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

（日）中国側は日本側に対して、侵略の歴史にしっかりと向き合い、軍国主義と明確な一線を引き、実際の行動によってアジア近隣諸国と国際社会の信頼を得るよう促す。

纪录片： ドキュメンタリー

慰安妇： 慰安婦（いあんふ）

例文：

（中）纪录片《二十二》不仅记录了老人的受害经历，更留下了在世‘慰安妇’群体真实生存现状的影像资料。

（日）ドキュメンタリー『二十二』は、元慰安婦たちの被害状況を記録しているほか、生存する元慰安婦たちのリアルな現状を映像として残している。

治国理政： 国政運営（こくせいうんえい）

研讨会： シンポジウム

例文：

（中）金砖国家治国理政研讨会17日在福建泉州开幕，来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非以及坦桑尼亚、埃塞俄比亚、墨西哥等其他发展中国家的代表将深入交流治国理政经验。

（日）BRICS国政運営シンポジウムが17日、福建省泉州で開幕し、中国、ロシア、インド、ブラジル、南アフリカ、及びタンザニア、エチオピア、メキシコ及び他の発展途上国の代表が「改革深化、連携して共同発展を促進」、「交流・相互参考、文明の多様性と繁栄を提唱」、「協力・ウィンウィン、グローバルガバナンス体制を整備」の3つの議題について議論する。

恐怖袭击： テロ攻撃（てろこうげき）

例文：

（中）西班牙当地时间8月17日下午4点左右发生恐怖袭击，一辆货车在巴塞罗那市中心著名旅游景点兰布拉大街北部冲向行人。

（日）スペイン現地時間8月17日午後4時ごろテロ攻撃が発生し、観光地として有名なバルセロナ中心部のランブラス通り北部で、一台のバンが群衆に突っ込み、歩行者を次々とはねた。

单边主义： 一国主義（いっこくしゅぎ）

贸易战： 貿易戦争（ぼうえきせんそう）

例文：

（中）出于对美方单边主义举措可能引发贸易战的担忧，国际金融协会日前呼吁，“两国应进一步发掘各自比较优势和贸易新机会”，而非通过贸易战来解决问题。

（日）米国の一国主義的措置が引き起こす可能性のある貿易戦争への懸念から、国際金融協会（IIF）はこのほど、「両国はそれぞれの優位性と貿易の新たなチャンスのより一層の発掘に努めるべき」との声明を出し、貿易戦争による問題の解決をはかるべきではないとの見方を示した。

留学回国人员（海归）： 留学帰国者（りゅうがくきこくしゃ）

例文：

（中）根据《2017中国海归就业创业调查报告》显示，截至2016年底，我国留学回国人员总数达265.11万人，仅2016年就有43.25万留学生毕业回国。

（日）「2017年中国留学帰国者就職・起業調査報告」によると、2016年末の時点で、中国の留学帰国者総数は265万1100人に上り、2016年だけでも43万2500人の留学生が卒業後に帰国した。

软实力： ソフトパワー

例文：

（中）城市发展的软实力受海归创业者关注。

（日）都市発展のソフトパワーが、留学帰国起業者から注目されている。

转基因： 遺伝子組み換え（いでんしくみかえ）

例文：

（中）最近，一家美国公司宣布其转基因三文鱼已上市销售，这是第一种获准上人类餐桌的转基因动物产品。

（日）ある米国企業は遺伝子組み換えサーモンの発売を発表した。これは初めて人類の食卓に上がることを認められた、遺伝子組み換え動物食品だ。

抓娃娃机： UFOキャッチャー

例文：

（中）借助移动支付技术的快速普及，原本只在电玩城里当“配角”的抓娃娃机，如今也大步走出游戏厅，分布在商场电影院、餐厅过道、精品超市，甚至写字楼的任意楼层。

（日）中国では、モバイル決済技術が急速に普及しているのを背景に、ゲームセンターのわき役的存在だったUFOキャッチャーが現在では地位を上げて、映画館やレストラン、百貨店、さらにはオフィスビル付近などに登場している。

（編集SC）

「人民網日本語版」2017年8月18日