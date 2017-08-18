今年期待のゲーム大作は？　マリオ新作やPUBGなど

今年游戏界迎来有史以来的最佳开局，不仅有大批质量上乘引人入胜的3A大作，诸如《Pyre》、《林中之夜》、《Tacoma》以及《艾迪芬奇的记忆》等独立佳作更是博人眼球不容错过。

从《生化危机7》到《塞尔达传说：荒野之息》、《尼尔：机械纪元》，今年游戏界迎来有史以来的最佳开局，那么哪些大作是大家期待的呢？