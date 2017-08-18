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今年期待のゲーム大作は？　マリオ新作やPUBGなど

盘点年内最受期待游戏大作 绝地求生入选？

人民網日本語版 2017年08月18日11:21

今年游戏界迎来有史以来的最佳开局，不仅有大批质量上乘引人入胜的3A大作，诸如《Pyre》、《林中之夜》、《Tacoma》以及《艾迪芬奇的记忆》等独立佳作更是博人眼球不容错过。

从《生化危机7》到《塞尔达传说：荒野之息》、《尼尔：机械纪元》，今年游戏界迎来有史以来的最佳开局，那么哪些大作是大家期待的呢？

今年のゲーム界は歴史始まって以来の最も好調なスタートを切り、質の高さで人気を集めた「AAA」評価の大作、たとえば「Prye」、「ナイト・イン・ザ・ウッズ」、「タコマ」もあれば、「フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと」のような独自の世界観を持った佳作もあり、見逃せない注目の作品ばかりだ。

「バイオハザード7 レジデント イービル」から「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」、「ニーア オートマタ」まで、今年のゲーム界は歴史始まって以来最良のスタートを切った。期待の大作をみてみよう。

「人民網日本語版」2017年8月18日

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