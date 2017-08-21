中国の国家革新指数、世界17位に浮上

在全球创新版图上，中国排名第几？中国企业的创新能力能打多少分？中国科学技术发展战略研究院18日发布的《国家创新指数报告2016—2017》和《中国企业创新能力评价报告2016》给出答案。前者显示，世界创新格局基本稳定，在40个参评国家中，中国国家创新指数综合排名比上年提升了1位，继超越澳大利亚之后，又进一步超越比利时，位居第17位。

“这表明我国国家创新能力继续稳步提升，从国家创新指数得分及排名变化趋势看，中国创新能力提升前景仍十分乐观。”在中国科学技术发展战略研究院副院长武夷山看来，中国创新资源投入持续增加，创新能力发展水平大幅超越了其经济发展阶段，突出表现在知识产出效率和质量快速提升、企业创新能力稳步增强等方面。

根据国家创新指数评价结果的比较分析发现，40个国家可以划分为三个集团。武夷山指出，综合指数排名前15位的第一集团国家主要为欧美发达经济体，均为公认的创新型国家；第16—30位为其他发达国家和少数新兴经济体，属于第二集团，相互竞争最为激烈，中国已处于这一集团的领先位置；第30位以后多为发展中国家，属于第三集团。