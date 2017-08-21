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中国の国家革新指数、世界17位に浮上

中国国家创新指数排名第17位

人民網日本語版 2017年08月21日15:36

在全球创新版图上，中国排名第几？中国企业的创新能力能打多少分？中国科学技术发展战略研究院18日发布的《国家创新指数报告2016—2017》和《中国企业创新能力评价报告2016》给出答案。前者显示，世界创新格局基本稳定，在40个参评国家中，中国国家创新指数综合排名比上年提升了1位，继超越澳大利亚之后，又进一步超越比利时，位居第17位。

“这表明我国国家创新能力继续稳步提升，从国家创新指数得分及排名变化趋势看，中国创新能力提升前景仍十分乐观。”在中国科学技术发展战略研究院副院长武夷山看来，中国创新资源投入持续增加，创新能力发展水平大幅超越了其经济发展阶段，突出表现在知识产出效率和质量快速提升、企业创新能力稳步增强等方面。

根据国家创新指数评价结果的比较分析发现，40个国家可以划分为三个集团。武夷山指出，综合指数排名前15位的第一集团国家主要为欧美发达经济体，均为公认的创新型国家；第16—30位为其他发达国家和少数新兴经济体，属于第二集团，相互竞争最为激烈，中国已处于这一集团的领先位置；第30位以后多为发展中国家，属于第三集团。

世界革新ランキングで、中国は何位につけているのだろうか。中国企業の革新力は、何点をつけられているのだろうか。中国科学技術発展戦略研究院が18日に発表した「国家革新指数報告書2016−17」、「中国企業革新力評価報告書2016」は、その答えを提示している。前者によると、世界革新構造はほぼ安定しており、調査対象となった40ヶ国のうち中国の国家革新指数総合ランキングは前年比で1位上昇した。豪州を上回ったのに加え、さらにベルギーを追い抜き17位につけた。

中国科学技術発展戦略研究院の武夷山副院長は、「これにより、中国の国家革新力が着実に向上を続けていることが示された。国家革新指数の得点と順位の変化の流れを見ると、中国の革新力向上を非常に楽観視できる。中国の革新資源投入が拡大を続け、革新力発展水準はその他の開発途上国を大きく上回っている。知的財産権の転化効率と質の急速な向上、企業の革新力の安定的な強化などが際立っている」と指摘した。

国家革新指数評価結果を比較分析すると、40ヶ国は3つの集団に分かれる。武氏は、「総合ランキングのトップ15の第1集団は欧米の先進エコノミーが中心で、いずれも革新型国家として公認されている。16−30位はその他の先進国と少数の新興エコノミーで、第2集団となる。競争が最も激しいが、中国はすでに同集団のトップの位置につけている。30位以下は発展途上国が中心で、第3集団となっている」と説明した。

「人民網日本語版」2017年8月21日

 

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