北京、「タクシー料金が安い世界十都市」にランクイン

《2017出租车价格指数》国际排行榜显示，在出租车市内每公里收费最低的国际大都市中，北京位列第八名。

榜单制定方对全球80个热门旅游城市进行了调查，参考了市内及从市中心到机场的平均价格、叫车价格和等待时间的费用。北京每公里出租车收费为2.3元(人民币•下同)。埃及首都开罗打车最便宜，每公里仅收费0.7元，瑞士苏黎世打车最贵，每公里需要35元。

报道称，北京从市中心到机场平均花费为116元，位居该项榜单的第19名。在东京去机场最为昂贵，需花费1273元；最便宜的是开罗，打车费用仅28元。

北京打车等待时间的收费为55元每小时，位列16名。印度班加罗尔的等待费用最低，每小时仅需6.5元；苏黎世的费用最高，需555元。