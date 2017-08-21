北京、「タクシー料金が安い世界十都市」にランクイン

《2017出租车价格指数》国际排行榜显示，在出租车市内每公里收费最低的国际大都市中，北京位列第八名。
榜单制定方对全球80个热门旅游城市进行了调查，参考了市内及从市中心到机场的平均价格、叫车价格和等待时间的费用。北京每公里出租车收费为2.3元(人民币•下同)。埃及首都开罗打车最便宜，每公里仅收费0.7元，瑞士苏黎世打车最贵，每公里需要35元。
报道称，北京从市中心到机场平均花费为116元，位居该项榜单的第19名。在东京去机场最为昂贵，需花费1273元；最便宜的是开罗，打车费用仅28元。
北京打车等待时间的收费为55元每小时，位列16名。印度班加罗尔的等待费用最低，每小时仅需6.5元；苏黎世的费用最高，需555元。
「2017年タクシー料金指数」国際ランキングによると、市内で走行距離1キロあたりの料金が最も低い国際大都市のうち、北京は第8位に入った。
ランキングは、世界で人気の高い観光都市80都市を対象とした調査に基づき、市内および市中心部から空港までの平均タクシー料金、ハイヤー料金、待機時間料金などを比較して取りまとめられた。北京では、1キロあたり乗車料金が2.3元（1元は約16.4円）だった。最も安かったのはエジプトの首都カイロで、1キロあたり料金は0.7元。一方、タクシー料金が最も高かった都市は、スイスのチューリッヒで35元だった。
市中心部から空港までのタクシー乗車料金についてみると、北京は平均116元で第19位。東京は最も高く1273元、もっと安いのはカイロで28元だった。
ハイヤーを利用する場合の待機時間料金については、北京は1時間あたり55元で第16位。インドのバンガロールが最低で1時間あたり6.5元、最高はチューリッヒで1時間あたり555元だった。
「人民網日本語版」2017年8月21日
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