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日本、中国人観光客が順調に増加　　観光業界はホクホク状態

中国赴日旅游人数持续增加 日本旅游业者赚得盆满钵满

人民網日本語版 2017年08月22日11:18

日本观光厅16日发布的最新数据显示，受暑假等利好因素的影响，日本7月份共接纳境外游客超268万人，比去年同期增加了16.8﹪，创历史新高，而今年1月至7月赴日观光的游客总量也达到了1643万人，比去年同期上涨17.3﹪，如果照这个趋势发展下去的话，今年赴日的游客总数有望大大突破去年2403万的数值。

具体来说，来自中国大陆的游客人数约为78万人，比去年同期增加了6.8%，依然高居各地区之首。

此外，台湾赴日游人数为44.66万人，香港为23.46万人，也都有一定程度的增长。日本各地旅游部门也相应地组织了一些烟火表演、夏收节等民俗活动以进一步提高游客的游览质量。

鉴于旅游产业形势一片大好，日本观光厅已经提出了2020年赴日旅游人数达到每年4000万人的“宏伟目标”，并表示下一步要把力量主要用在让游客“来了还想来”上面。

日本の観光庁が16日に発表した最新統計によると、夏休みなど好条件だったのを背景に、7月に日本を訪れた外国人旅行者が前年同月比16.8％増の推計268万1500人と、月間過去最多を更新した。1-7月累計は前年同期比17．3％増の1643万8800人で、昨年の年間2403万9000人を上回るペースとなっている。

地域別に見ると、最多だったのは中国大陸部で、前年同月比6.8％増の78万800人が訪日した。

台湾地区からは44万6600人、香港地区からは23万4600人が訪れた。それぞれ前年同月比で増加した。日本各地の観光機構も花火大会や各地のお祭りなどのイベントを企画して、観光のクオリティを向上させ、観光客を呼び込んでいる。

観光産業が好調であるのを背景に、観光庁は訪日観光客数を2020年までに年間4000万人にするというビジョンを立てており、さらに、日本に来てよかったと満足してもらい、またリピーターとして来てもらうことに力を注ぐ考えだ。

「人民網日本語版」2017年8月21日

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