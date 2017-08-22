日本、中国人観光客が順調に増加　　観光業界はホクホク状態

日本观光厅16日发布的最新数据显示，受暑假等利好因素的影响，日本7月份共接纳境外游客超268万人，比去年同期增加了16.8﹪，创历史新高，而今年1月至7月赴日观光的游客总量也达到了1643万人，比去年同期上涨17.3﹪，如果照这个趋势发展下去的话，今年赴日的游客总数有望大大突破去年2403万的数值。

具体来说，来自中国大陆的游客人数约为78万人，比去年同期增加了6.8%，依然高居各地区之首。

此外，台湾赴日游人数为44.66万人，香港为23.46万人，也都有一定程度的增长。日本各地旅游部门也相应地组织了一些烟火表演、夏收节等民俗活动以进一步提高游客的游览质量。

鉴于旅游产业形势一片大好，日本观光厅已经提出了2020年赴日旅游人数达到每年4000万人的“宏伟目标”，并表示下一步要把力量主要用在让游客“来了还想来”上面。