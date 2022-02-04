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政治
習近平国家主席が北京冬季五輪の開幕を宣言
人民網日本語版
2022年02月04日22:37
中華人民共和国の習近平国家主席が4日、第24回冬季五輪の開幕を宣言した。新華社が伝えた。（編集KS）
「人民網日本語版」2022年2月4日
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