政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>政治

習近平国家主席が北京冬季五輪の開幕を宣言

人民網日本語版　2022年02月04日22:37

中華人民共和国の習近平国家主席が4日、第24回冬季五輪の開幕を宣言した。新華社が伝えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2022年2月4日

関連記事

コメント

ランキング