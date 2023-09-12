モロッコ地震、中国は必要な支援を可能な限り実施する意向
人民網日本語版 2023年09月12日11:23
外交部（外務省）の11日の定例記者会見で、毛寧報道官はモロッコ地震に関する質問に対し、「中国はモロッコで発生した大地震を注視している。習近平国家主席はモハメッド6世国王に見舞いの電報を送り、犠牲者に深い哀悼の意を表し、遺族に心からのお悔みを申し上げ、負傷者に心からのお見舞いの意を表した。また、モロッコ国民は迅速に震災の影響を克服し、ふるさとを再建できるものと信じると表明した」と説明。
「この甚大な震災へのモロッコの対応を支援するため、すでに中国赤十字会はモロッコ赤新月社に現金20万ドル（1ドルは約146.6円）の緊急人道支援を行うと発表した。また、中国国家国際発展協力署も、被災者の必要に応じて緊急人道支援を行う意向を表明した。中国は、モロッコの必要に応じて、引き続き可能な限りの支援を行いたい」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2023年9月12日
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