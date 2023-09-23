各国代表選手団の入場行進をチェック！ 杭州アジア大会開会式
人民網日本語版 2023年09月23日21:57
アフガニスタン代表選手団の入場行進の様子（撮影・黄宗治）。
第19回杭州アジア競技大会（杭州アジア大会）の開会式が9月23日夜、浙江省杭州市で行われた。ここでは開会式での各国代表選手団の入場行進の様子を見ていこう。（編集TG）
カンボジア代表選手団の入場行進の様子（撮影・楊磊）。
ブータン代表選手団の入場行進の様子（撮影・楊磊）。
カザフスタン代表選手団の入場行進の様子（撮影・任正来）。
中国香港代表選手団の入場行進の様子（撮影・賈浩成）。
中国香港代表選手団の入場行進の様子（撮影・黄宗治）。
インド代表選手団の入場行進の様子（撮影・楊磊）。
ヨルダン代表選手団の入場行進の様子（撮影・黄宗治）。
韓国代表選手団の入場行進の様子（撮影・魏培全 ）。
中国澳門（マカオ）代表選手団の入場行進の様子（撮影・胡虎虎）。
日本代表選手団の入場行進の様子（撮影・黄宗治）。
日本代表選手団の入場行進の様子（撮影・程敏 ）。
クウェート代表選手団の入場行進の様子（撮影・胡虎虎）。
イラク代表選手団の入場行進の様子（撮影・黄宗治）。
カザフスタン代表選手団の入場行進の様子（撮影・李一博）。
シンガポール代表選手団の入場行進の様子（撮影・李一博）。
中国代表選手団の旗手を務める水泳の覃海洋選手（写真前列右側）とバスケットボールの楊力維選手（写真前列左側、撮影・杜宇）。
中国代表選手団の入場行進の様子（撮影・龔兵）。
「人民網日本語版」2023年9月23日
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