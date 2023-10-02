中国、2023年6月末の対外純資産は2兆7758億ドル

国家外貨管理局がこのほど発表したデータによると、2023年6月末現在、中国の対外金融資産は9兆3670億ドル（1ドルは約149.7円）に上り、対外負債は6兆5913億ドル、対外純資産は2兆7758億ドルだった。

対外金融資産のうち、直接投資残高は2兆8330億ドルで全体の30％を占め、有価証券残高は1兆817億ドルで12％、デリバティブ取引残高は202億ドルで0.2％、その他の投資残高は2兆473億ドルで22％、預金残高は3兆3849億ドルで36％だった。対外負債のうち、直接投資残高は3兆3840億ドルで全体の51％を占め、有価証券残高は1兆7511億ドルで27％、デリバティブ取引残高は232億ドルで0.4％、その他の投資残高は1兆4329億ドルで22％だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2023年10月2日