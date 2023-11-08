中国1-10月の輸出入総額は34兆3200億元

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税関総署が7日に明らかにしたところによると、今年1-10月に、中国の物品貿易の輸出入額は34兆3200億元（1元は約20.7円）に達し、対外貿易は安定しながら成長していた。

税関のまとめた統計を見ると、今年1-10月には、物品貿易輸出入総額は前年同期比0.03％微増の34兆3200億元だった。そのうち輸出は同0.4％増の19兆5500億元、輸入は同0.5％減の14兆7700億元だった。10月の輸出入額は同0.9％増の3兆5400億元で、単月の輸出入の好転傾向がより一層確かなものになった。（編集KS）

「人民網日本語版」2023年11月8日