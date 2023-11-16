【音声ニュース】中国ラオス鉄道　北京-ビエンチャン観光列車が運行開始

中国ラオス鉄道が開通してから2年近くが経過し、国境を越えた旅客輸送列車の運行範囲が絶えず拡大している。13日には、北京とビエンチャンを結ぶ観光専用列車が運行をスタートした。

13日午前2時2分、観光列車は予定時刻に北京豊台駅を出発した。列車は北京-広州間の普通列車路線と上海-昆明間の普通列車路線を走り、貴州省の茘波、安順を経由して雲南省の昆明へ至り、その後中国ラオス鉄道でラオスの首都ビエンチャンに到着する。ラオス国内ではビエンチャン、バンビエン、ルアンパバーンなどに停車する。復路は雲南の西双版納（シーサンパンナ）や湖北省の赤壁といった観光地を経由しながら北京に戻る。全旅程は15日間となっている。

「人民網日本語版」2023年11月16日