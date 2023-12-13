12月10日，国家第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目之一——中国广核集团兴安盟300万千瓦风电项目全容量并网，成为我国在运最大陆上风电基地。

12月10日、中国の第1弾となる砂漠地帯を重点とする大型風力・太陽光発電拠点プロジェクトの一つである中国広核集団興安盟300万kW風力発電プロジェクトがフル稼働し、中国で稼働している最大の陸上風力発電拠点となった。

中广核兴安盟300万千瓦风电项目位于内蒙古兴安盟科右前旗和科右中旗境内，2020年开工建设，一期100万千瓦风电项目于2022年6月投产。今年11月25日，二期200万千瓦风电项目升压站一次带电成功，并于12月10日顺利完成二期项目投产。

同プロジェクトは内蒙古（内モンゴル）自治区興安盟科右前旗と科右中旗に位置し、2020年に着工され、1期・100万kW風力発電プロジェクトは2022年6月に稼働開始した。2期・200万kW風力発電プロジェクトのブースターステーションは今年11月25日に一回で帯電に成功し、12月10日に2期プロジェクトを順調に稼働開始させた。

据介绍，中广核兴安盟300万千瓦风电项目共安装701台风电机组，每年可提供清洁电能超过100亿千瓦时，等效减少标煤消耗约296万吨，减少二氧化碳排放约802万吨，相当于植树造林34.5万亩，项目全寿命周期对兴安盟地区税收贡献超50亿元，具有显著的经济效益和生态环保效益。

同プロジェクトは計701基の風力発電機を設置し、クリーン電力を毎年100億kWh以上提供でき、標準石炭使用約296万トン、二酸化炭素排出約802万トンの削減に相当し、面積約2万3000ヘクタールの植林に相当する。同プロジェクトの全ライフサイクルの興安盟地区への納税額は50億元（1元は約20.3円）を超え、大きな経済効果と生態環境保護の効果を持つ。