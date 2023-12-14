历时6天的第十九届长沙国际车展于12月11日在长沙国际会展中心闭幕。组委会最新透露，此次长沙国际车展共吸引80余个国内外知名汽车品牌参展，展出新车1029辆，现场成交量19962台，销售额超50亿元。

湖南省長沙市の長沙国際会展センターで行われていた第19回長沙国際モーターショーは11日、6日間の会期を終えて閉幕した。組織委員会が発表した最新の情報によると、今回のショーには中国内外から80を超える有名自動車ブランドが出展し、新車1029台がお披露目され、会場での成約数は1万9962台に達し、売上高は50億元（1元は約20.3円）を超えた。

在2023长沙国际车展上，新能源汽车、中国品牌成“主角”，新车发布数量规格再创新高。众多新技术、新产品、新概念的新车集中亮相，45款重磅新车华中首发。

今年の長沙国際モーターショーの主役は新エネルギー自動車と中国ブランド車で、発表された新車の数と規模は過去最高を更新した。数多くの新技術、新製品、新コンセプトの新車が集中的に展示され、重要な新車45車種が華中エリアで初めて発表された。