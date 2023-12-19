天津と北京大興国際空港を結ぶ「津興都市間鉄道」開通 所要時間は最短41分に
人民網日本語版 2023年12月19日14:22
天津市と北京市の大興国際空港を結ぶ津興都市間鉄道が12月18日に開通した。津興都市間鉄道は、天津西駅を出発し、北京市の大興国際空港駅までの路線となり、天津西駅、勝芳駅、安次駅、永清東駅、固安東駅、大興空港駅の6駅が設けられている。天津西駅から大興空港駅までの所要時間は最短41分で、天津市民の空港までの交通アクセスに新たな選択肢が増えたことになる。中国新聞網が伝えた。
津興都市間鉄道は、京津（北京-天津）都市間鉄道、京滬（北京-上海）高速鉄道、京唐京浜（北京-唐山/北京-天津浜海地区）都市間鉄道に続く、北京市と天津市を結ぶ新たな高速鉄道となった。（編集KM）
「人民網日本語版」2023年12月19日
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