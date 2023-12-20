国家大型風力発電拠点310万kW風力発電プロジェクト、内蒙古で稼働開始
人民網日本語版 2023年12月20日11:51
画像提供・国家電投内蒙古公司
第14次五カ年計画（2021-25年）期間の国家第1弾大型風力発電拠点プロジェクトである国家電投310万kW風力発電プロジェクトが18日、内蒙古（内モンゴル）自治区で稼働開始した。
2年がかりで完成した同プロジェクトは、計6基の220kVブースターステーション、1166kmの集電線を建設し、デジタル化、スマート化、リモート化の集中制御・運営を実現した。同プロジェクトは稼働後に毎年89億3400万kWhのクリーン電力を提供でき、標準石炭消費282万1200トン、二酸化炭素排出753万9100トンを削減し、内蒙古のエネルギートランスフォーメーションの推進に役立つ。（編集YF）
「人民網日本語版」2023年12月20日
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