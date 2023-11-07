海南省の原子力発電、安全発電量が累計700億kWhを突破

海南原子力発電有限公司の6日の情報によると、同社1期プロジェクトの安全発電量が累計で700億kWhを突破した。標準石炭消費を約2100万トン削減し、二酸化炭素排出削減量は約5300万トンで、約15万ヘクタールの植林に相当し、経済・社会と環境保護の効果が顕著だ。中国新聞網が伝えた。

同社1期プロジェクトの2基は稼働開始して以降、海南省に年間90-100億kWhのクリーンエネルギー保証を提供しており、海南省全体の電力消費量の約3分の1を占めている。同2基は世界原子力発電事業者協会（WANO）の総合指数で長期的にダブル満点を維持しており、安全運営水準で世界の先頭に立っている。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年11月7日