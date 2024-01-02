中国初の国産大型クルーズ船「愛達・魔都」が商用運航を開始　上海

上海呉淞口国際クルーズターミナルに停泊している「愛達・魔都（ADORA MAGIC CITY）」（1月1日、ドローンによる撮影・丁汀）

中国初の国産大型クルーズ船「愛達・魔都（ADORA MAGIC CITY）」が1月1日、上海呉淞口国際クルーズターミナルを出港し、初の商用運航を開始した。新華網が伝えた。

「愛達・魔都（ADORA MAGIC CITY）」は、「海上の現代都市」であると同時に、巨大なシステムエンジニアリングの成果でもある。総トン数が13万5500トン、全長323.6メートル、幅37.2メートル、最大高度72.2メートル。客室数は2125室で、旅客定員は最大5246人、16階建てで、面積4万平方メートルの生活・娯楽用公共スペースを備えている。（編集KM）

「人民網日本語版」2024年1月2日