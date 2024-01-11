辺境地域の県政府所在地・郷鎮駐在地、2025年末までに5Gが普及へ

工業・情報化部（省）や教育部などの13当局はこのほど共同で通達した「『ブロードバンド辺境』の構築加速に関する通知」の中で、その実施範囲を内蒙古（内モンゴル）自治区、遼寧省、吉林省、黒竜江省、広西壮（チワン）族自治区、雲南省、西蔵（チベット）自治区、甘粛省、新疆維吾爾（ウイグル）自治区の9つの辺境省（自治区）の陸続きの辺境県（市・区・旗）及び新疆生産建設兵団の辺境団場、そして天津市、河北省、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、山東省、福建省、広東省、広西壮族自治区、海南省の11の沿海部の省（自治区・直轄市）の海岸線を有する県（市・区）とした。

2025年末までに、辺境地域の県政府所在地・郷鎮駐在地で5Gと1000メガ級光ネットワークを普及させる。行政村、20世帯以上の農村人口居住区、辺境管理及び貿易機関、有人島のブロードバンド（光ネットワーク、4G、5Gを含む）の割合を100％にする。辺境一帯の国道・省道の沿線でモバイルネットワークのカバーをほぼ実現する。内海では需要に応じネットワークのカバーを実現する。

27年末までに、辺境地域の行政村、辺境管理及び貿易機関の5Gネットワークの割合を95％以上にする。20世帯以上の農村人口居住区、辺境一帯の国道・省道の沿線で5Gネットワークのカバーをほぼ実現する。有人島のブロードバンドのカバー率を100％にする。内海や領海などの海域で5Gネットワークのカバーをほぼ実現する。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年1月11日