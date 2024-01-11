月探査機「嫦娥6号」が今年上半期に打ち上げへ

月探査4期「嫦娥6号」ミッション探査機製品が今月8、9日、それぞれ「安-124」と「運-20」に搭載され、海南美蘭国際空港に到着した。その後、道路輸送により中国文昌航天発射場に運ばれた。今後は計画に従い打ち上げ前の各種試験・準備作業を行う。

嫦娥6号ミッションは月逆行軌道の設計・制御、月裏側スマートサンプリング、月裏側離陸・上昇などの重要技術のブレイクスルーを達成し、月裏側の自動サンプリングリターンを実施すると同時に着陸エリアにおける科学探査と国際協力を行う。

現在、発射場の施設のコンディションが良好で、各種準備作業が計画に基づき秩序正しく進められている。嫦娥6号は今年上半期の打ち上げを計画している。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年1月11日